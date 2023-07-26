台漢光軍演 戰機模擬防空作戰

【本報綜合報道】台灣軍方一連5天的漢光39號實兵操練進入第二日，各基地昨日實施聯合防空作戰演練，空軍花蓮基地4架F16V戰機、4架幻影2000戰機緊急起飛模擬攔截敵機；地面防空部隊機動進入陣地接戰，全面驗證各級部隊防空應變作為。

空軍花蓮基地機堡地勤人員檢查F16V等戰機，進行飛行前整備，隨後有多架戰機升空模擬攔截敵機，確保東部空域的制空權。軍方再模擬花蓮機場主跑道受到襲擊後受損，F16V戰機緊急啟動副跑道降落，為縮短降落距離及安全因素，施放阻力傘。

第三作戰區昨日展示在新北八里挖子尾地區設置的步戰聯合陣地，位處台61線高架橋下方，由地堡、戰壕與戰車掩體組成，屬於海岸防禦第二線陣地。若解放軍在八里海灘登陸後未被殲滅，將遭受此陣地戰車炮、火箭彈及各式步、機槍火力壓制。

台海升溫 日擬促沖繩建避難掩體 另一方面，日本傳媒昨日報道，台灣海峽局勢持續升溫，日本政府考慮在沖繩縣宮古島市、石垣市等地修建居民避難掩體；內閣官房長官松野博一上周六至周一視察沖繩縣，將基於考察結果全面完善保護琉球群島國民的基礎設施。知情人士透露，中央政府計劃在2024年度預算概算要求寫入在宮古島市修建掩體的相關費用，並推進在體育館修建地下停車場，放置儲備食品和簡易床鋪，在有事時作為掩體使用。