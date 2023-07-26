美7支艦隊2.5萬兵 下月跨22時區軍演

參與演習的司令部分別是海軍艦隊司令部、太平洋艦隊、海軍歐洲－非洲司令部、海軍陸戰隊司令部、歐洲及非洲海軍陸戰隊、太平洋海軍陸戰隊，參與演習的艦隊分別是第2、第3、第4、第5、第6、第7、第10艦隊。此外，演習同時動員6個航空母艦打擊群，其中4個屬於虛擬；3個兩棲戰備群，其中兩個屬於虛擬；以及25艘真實艦艇與超過50艘虛擬艦艇。演習旨在證明如何連結分散各地的編隊並一起作戰。

模擬一場全球性衝突

美國海軍與海軍陸戰隊都認為，面對未來海上衝突，需要部隊分散數千公里作戰，並同時打擊敵人後散開，不再集中在同一區域。演習將模擬一場全球性的衝突，海軍艦隊司令部司令考德爾（Daryl Caudle）稱，分散部隊可以發揮更大的效用。兩個真實的航空母艦打擊群將參與演習，軍方未有公布更多消息，但應該是指部署歐洲的福特號航空母艦打擊群，以及位於澳洲北部帝汶海的列根號航空母艦打擊群。