華在柬建海軍基地將完工 航母可用

英媒衞星圖指有進展 美分析位置關鍵 中美俄三國的軍事角力白熱化，英國傳媒周一引用最新發布的衞星圖像報道，中國在柬埔寨建造的雲壤海軍基地取得重大進展，一個可以讓航空母艦停泊的碼頭接近完工，有助中方向南海、印度洋投射海軍力量。俄羅斯據報考慮在遠東地區部署一個戰略轟炸機航空團，用於消除美國與其區內盟友構成的威脅。

美國商業衞星圖像公司BlackSky去年7月首次發現中國在雲壤海軍基地，建造可以停泊航空母艦等軍艦的碼頭，同年底開始加快建造工程。衞星圖像顯示碼頭的大小與設計，與中國目前唯一的海外基地、位於非洲東部的吉布提基地碼頭相似。美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）專家普雷塔（Harrison Pretat）說，雲壤海軍基地與吉布提基地的碼頭都有一段長335米的部分，可以容納一艘中國航空母艦。

南海倘爆衝突 雲壤基地具戰略價值 中國海軍規模超越美國成為全球第一大，但缺乏美方擁有的龐大基地及後勤設施國際網絡，難以支援在遠洋及深海地區行動的「藍水海軍」，因此在面向泰國灣的柬埔寨設立據點提供戰略優勢。美國國防部在去年發布的中國軍力報告提到，雲壤海軍基地將是中國第一個位於印太地區的海外基地。中國駐美國大使館發言人回應指，柬埔寨憲法禁止興建外國軍事基地，建造雲壤海軍基地旨在加強柬埔寨的能力。

不過，報道引述一名前美國情報官員指，美國政府內部曾經爭論雲壤海軍基地對中國的用處，為何會比在南海或海南島興建基地更好。該官員認為，一旦中美開戰，美方可以直接轟炸南海基地，但空襲雲壤等同轟炸柬埔寨領土。美國白宮國家安全委員會前中國事務主任偉德寧（Dennis Wilder）說，雲壤海軍基地在南海爆發衝突時擁有最大戰略價值，同時可以延伸和鞏固中國海軍在馬六甲海峽的作戰能力。

俄擬遠東部署超音速轟炸機 另一方面，美國近期加強在西太平洋地區部署戰略轟炸機及超音速轟炸機，俄羅斯傳媒周一引述消息人士報道，一旦俄羅斯國防部通過在遠東地區部署一個圖160戰略轟炸機航空團的計劃，上述新組建的航空團，將成為駐紮在阿穆爾州的遠程航空部隊一部分，但一切都取決於該款戰略轟炸機的數量及組成。俄方目前對圖160戰略轟炸機實施現代化升級工程，同時建造更多屬於升級型號的圖160M戰略轟炸機。

圖160戰略轟炸機是一款採用可變後掠翼的多用途超音速戰略轟炸機，可以向目標投射常規導彈或核導彈，最高飛行速度為每小時2,000公里。這款轟炸機目前部署在西南部薩拉托夫州恩格斯空軍基地，但上址在俄烏戰爭期間曾經遭烏克蘭襲擊。本報綜合報道

柬埔寨雲壤海軍基地一個可以讓航空母艦停泊的碼頭接近完工。 中國航空母艦遼寧號在菲律賓海展開作戰演習。 柬埔寨雲壤海軍基地位置圖