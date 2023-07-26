8歲女遭鋼珠射爆眼 兩少年不起訴 家屬誓討公道

江蘇省沭陽縣8歲女童安安（化名）月初在塘溝鎮街上遭兩名少年以彈弓鋼珠射中，從此失去左眼。對於沭陽縣公安局以肇事者未達刑事責任年齡為由不予立案，安安家屬日前受訪時重申無法接受，正考慮自行找律師控告兩名少年，同時要求重新鑑定女童傷勢。

內媒早前報道，安安本月1日隨同姑姐及另外4名兒童外出買零食時，慘遭兩名正踩電動單車、迎面而來的少年擊傷。附近民居閉路電視畫面顯示，安安當天早上9時14分左右身穿白色裙子，帶領其他兒童，眾人隨後從鏡頭消失。約30秒後，兩名少年終於入鏡，其中一人曾回頭察看。

被問及安安為何成為遇襲目標，她的母親司女士強調，女兒與同行兒童當時沒有招惹兩名少年。她指安安事後被送往鎮上醫院，當地醫生憂慮保不住愛女左眼，先後獲轉送沭陽縣及南京市醫院，直至翌日凌晨零時左右才完成手術。

根據江蘇省人民醫院提供復查病歷顯示，醫生診斷安安左眼球破裂，左眼玻璃體切除硅油充填狀態，左眼失明。由於女童左眼玻璃體硅油充填有硅油乳化、角膜變性、繼發性青光眼及眼球萎縮問題，或需再接受手術。司女士稱，醫生從女兒左眼取出一顆直徑約8毫米鋼珠，得知「若鋼珠進得再深一點，可能危及孩子性命」。

經多方打聽後，安安家屬終於找到其中一名肇事少年身份，對方一直不肯承認犯事，直至被帶到派出所後才坦白說出實情。司女士稱，警方至今仍未明確告訴兩名少年年齡，只知他們剛小學畢業，應年約13歲左右，少年家長事後也沒有現身，甚至一直不聞不問。

故意致殘或須負刑責 直至上周五，沭陽縣公安局終於出具兩份通知書。在不予立案通知書中提到，局方根據《刑事訴訟法》規定決定不予立案，即代表兩名涉案少年不獲起訴。至於鑑定意見通知書則指，安安傷勢經損傷程度鑑定後初評屬於輕傷二級。

有內地律師認為，兩名少年射盲女童眼睛，屬共同侵權行為，由於侵權行為人是未成年人，應由少年監護人承擔無過錯賠償責任，無論女孩受到各種程度損傷，少年家屬都要承擔賠償責任。他重申已經滿12周歲不滿14周歲人士犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡或以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾，情節惡劣，一經最高人民檢察院核准追訴，應當負刑事責任。本報綜合報道