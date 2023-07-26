受賄接近2億 杭州前書記判死緩

【本報綜合報道】安徽省滁州市中級人民法院昨日公開宣判浙江省委前常委、杭州市委前書記周江勇受賄一案，對他以受賄罪判處死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對其受賄犯罪所得及孳息予以追繳，上繳國庫。

經審理查明，周江勇2001年至2021年利用職務便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在工程建設、項目承攬、土地獲取、案件處理等事項上提供幫助，直接或者通過其親屬非法收受財物共計1.82億餘元人民幣（約1.99億港元）。

法院指出，周的行為構成受賄罪，使國家和人民利益遭受特別重大損失，依法應該從嚴懲處。鑑於他如實供述犯罪行為，主動交代監察機關未掌握的部分犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物全部追繳，有法定、酌定從輕處罰情節，遂作出上述判決。

河北人大前副主任涉貪被捕 另一方面，河北省人大常委會前黨組成員、副主任王雪峰涉嫌受賄、利用影響力受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院昨日指以涉嫌受賄罪、利用影響力受賄罪對他作出逮捕決定，該案正在進一步辦理。