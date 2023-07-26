安檢不久仍塌頂 措施如虛設

黑龍江11死慘劇 揭建材堆放多月 因施工單位違規堆置珍珠岩，加上降雨令其增重，黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區第34中學體育館樓頂周日突然坍塌，造成11人死亡。內地傳媒昨日報道，事發時體育館有19人，包括兩名排球隊教練和17名女排隊員，當中一名教練和10名隊員遇難。齊齊哈爾教育局距離該體育館僅49米，不久前曾經展開安全檢查。

齊齊哈爾市政府周一晚上召開新聞發布會，通報已組織建築方面專家對事故進行調查。與體育館毗鄰的教學綜合樓施工期間，施工單位違規把珍珠岩堆置在體育館屋頂；降雨令珍珠岩浸水增重，致屋頂荷載增大、引發坍塌。公安機關已對教學綜合樓施工單位相關責任人立案偵查，依法採取刑事強制措施。

幸存者發現迹象急逃跑 一名曾經到醫院探望的學生轉述幸存隊員經歷，該隊員看到體育館大門一側的房頂有倒塌迹象，便與另一名隊友向外跑去，但後面大部分隊友和兩名教練都被壓在下面。參與救援的居民黃先生指，自己主要幫忙清理廢墟，救援人員最早發現的是一名男教練，他被困的地方不在坍塌中心，當時他仍然呼喊學生，傷勢相對不嚴重。

教育局僅距體育館49米 內地傳媒從黑龍江省教育廳官網了解到，齊齊哈爾市教育局今年3月組成檢查組，深入16個縣市區及直屬學校、民辦高中開展校園安全工作督導檢查。網民指市教育局在事發中學對面，只有一路之隔。知情人士提供去年冬天拍攝的影片，顯示3名工人把成袋的袋裝材料鋪滿半個學校樓頂；對比救援現場畫面，意味珍珠岩已經堆放在樓頂約8個月，質疑校舍安全檢查形同虛設，讓坍塌悲劇在教育局眼前發生。

事發體育館所在校區原本是齊齊哈爾市第一中學，該校遷址後，第34中學2007年前後接手。有畢業生透露，學校去年重新裝修各處地方，唯獨事發體育館一直沒動。也有學生指體育館旁邊原是空地，去年12月教學綜合樓施工，原計劃今年底建成。本報綜合報道