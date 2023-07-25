古代工具有咖喱漬 擴海上貿易認知領域

【本報綜合報道】澳洲考古學家在越南南部發現2,000年前的咖喱殘留物，成為印度以外發現的最古老咖喱證據，為了解古代貿易路線提供新線索。有關研究已於上周五發表在最新一期的《科學進展》雜誌上。

具2000年歷史 與現今咖喱粉配方無異 考古學家在安江省瑞山縣的「喔㕭考古遺址」（Oc Eo）中發現12個古代石磨工具，從中提取到植物微殘留物及717粒澱粉，分析後發現是黃薑、薑、凹唇薑、山柰、南薑、丁香、肉荳蔻和肉桂等香料。令研究人員驚訝的是，肉荳蔻種子仍然散發芳香，而以上香料顯示破碎的特徵，有可能是被精細研磨，與當今南亞製作咖喱粉配方沒有太大分別。

負責今次研究的澳洲國家大學專家洪曉純（Hsiao-chun Hung）博士表示，上述各種各樣的香料是從不同地點傳到喔㕭考古遺址，受當地潮濕氣候影響，植物遺骸保存良好。她表示，印度長期以來對東南亞社區的建築、語言和宗教有強大影響力，今次的發現更證明這種影響延伸至烹飪領域。她另補充研究首次證實上述香料是近2,000年前存在於全球海上貿易網絡中的貿易商品。