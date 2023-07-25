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店主想抖 門外貼現金券安撫客
四川省西昌市服裝店店主蘇女士因想休息，又怕不開店得失客人，於是在門口貼15張請假條，讓白行一趟的顧客撕掉一張，下次光臨時當50元人民幣（約54港元）現金使用。蘇女指，當天所有請假條全被撕走，目前已有3個顧客上門用掉。有同樣經營店舖的網民大讚她有生意頭腦，表示會偷師模仿。
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