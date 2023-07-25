張家界 80選手跑落天梯 角逐飛躍道王者之位

海拔逾1500米 規模屬內地近年最大 第二屆「雲縱天梯」跑酷（港稱飛躍道）大賽決賽，前日在湖南省張家界天門山開賽，來自國內外逾80名優秀跑酷運動員參賽角逐，在天門山999級「天梯」下競技，各展所長。

天門山海拔超1,500米。大賽賽道起點設在天門洞洞口，選手們須運用規定的技巧動作，沿着狹窄陡峭、一直向下延伸到遊客廣場登山步道飛躍而下，力求以最快速度完成比賽。賽道全長近300米，垂直落差達150米，共設置108組障礙道具，是近幾年國內規模最大、賽道最長、技術難度最大、場地環境最為獨特的跑酷大賽。

廣東男1分35秒奪冠 來自廣東省的跑酷選手周綿威發揮出色，最終以1分35秒505奪冠；貴州省選手楊小強則以1分35秒544的成績屈居亞軍；烏克蘭選手科爾馬科夫（Bohdan Kolmakov）排名第三，用時1分42秒810。本報綜合報道