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希臘重建橋樑倒塌 2人亡
希臘第三大城市巴特拉斯的一座橋周日倒塌，導致至少兩人死亡、8人受傷。當局派出約35名消防員和12輛車，以及無人機和特種救援車協助救援。這座橋連接希臘西南部巴特拉斯港與首都雅典，因重建工程而於上周關閉，倒塌原因待查。但有組織指出，該座橋的穩定性本已存在問題。（綜合報道）
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