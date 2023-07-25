印尼渡輪沉沒 15死19失蹤

印尼一艘渡輪昨凌晨時分在蘇拉威西島外海沉沒，至少15人死亡、19人失蹤。沉沒渡輪當時載有40名乘客，正穿越東南蘇拉威西省首府肯達里以南約200公里的一處海灣。印尼是世界上最大的群島國家，擁有17,000多個島嶼，在沒有足夠救生設備的情況下，船隻經常超載導致事故頻頻。（綜合報道）