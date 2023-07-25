7月25日(二)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月25日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
印尼渡輪沉沒 15死19失蹤
印尼一艘渡輪昨凌晨時分在蘇拉威西島外海沉沒，至少15人死亡、19人失蹤。沉沒渡輪當時載有40名乘客，正穿越東南蘇拉威西省首府肯達里以南約200公里的一處海灣。印尼是世界上最大的群島國家，擁有17,000多個島嶼，在沒有足夠救生設備的情況下，船隻經常超載導致事故頻頻。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230725-0725_00180_028/印尼渡輪沉沒--15死19失蹤
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc