兩岸國際

悉尼槍擊案 2男1女受傷

澳洲悉尼新南威爾士省西南格林納克周日發生槍擊事件，兩男一女中槍，其中兩人危殆。相隔大概5分鐘，現場附近一輛汽車起火。警方正調查兩宗案件是否有關，初步認為最少一名男子涉案，已把案件定性為針對性襲擊。（綜合報道）
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