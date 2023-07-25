北約東進亞太 華指違聯合國憲章

【本報綜合報道】北約計劃在日本東京設立聯絡處，令東亞局勢更形複雜。中國駐日本使館發言人昨日強調，北約東進亞太超越《聯合國憲章》允許的集體自衞範疇。中方注意到近期北約和日本的互動，希望日本吸取歷史教訓，不做破壞地區國家間相互信任、破壞地區和平穩定的事。

擬東京設聯絡處 引發地區關注 發言人在聲明提到，近期北約持續介入亞太事務，挑動陣營對抗，引起地區國家高度警惕。在不久前結束的紐爾維斯峰會上，北約再次在涉華問題上渲染緊張、製造對立，中方對此嚴重關切、堅決反對。北約代表的是以軍事聯盟為基礎、追求片面絕對安全、對外干預擴張的霸權思維。亞太國家不歡迎「北約亞太化」，亞太地區也不需要「亞太版北約」。

聲明指摘，北約東進亞太違反《聯合國憲章》關於區域安排的規定和發展國際間友好關係的宗旨，給地區乃至全球安全帶來破壞因素。北約自稱是防禦性聯盟，卻鼓動成員國不斷增加軍費，不停越界擴權。北約宣稱要捍衞「基於規則的國際秩序」，卻無視國際法和國際關係基本準則，干涉別國內政，捲入多場戰爭，販賣安全焦慮，唯恐天下不亂。