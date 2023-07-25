朝稱不惜代價擴軍備

棄經濟保國安 旨在阻美發動核戰 韓戰《停戰協定》簽署70周年前夕，北韓勞動黨機關報《勞動新聞》昨日發表社論，批評美國企圖發動第三次世界大戰可能演變成核戰爭，為完全消除朝鮮半島的戰爭風險，國家安全必須得到絕對保障，應不惜一切代價地不斷加快軍事力量建設的步伐。

北韓昨晚再試射彈道導彈 另外，北韓昨晚向朝鮮半島東部海域發射彈道導彈。

社論文章把韓戰定性為美國帝國主義發起，聯合帝國主義勢力的反共十字軍東征。戰爭阻止了美國稱霸世界的戰略，從而維護人類和平與安全，只有具備在一切對抗中都能取得壓倒性勝利的自衞能力，才能實現永久和平。

文章又指，如果北韓的國家和人民像其他國家那樣只注重經濟發展，這片土地可能面臨史無前例的數十次熱核戰爭，那麼如今的人類文明也不會存在。南韓分析認為，《勞動新聞》社論意在把北韓核導研發和武力挑釁正當化，將經濟崩潰的責任推卸給外界，加強內部團結。

美攻擊核潛艇駛濟州補給 美國海軍俄亥俄級戰略核潛艇肯塔基號上周二停靠南韓釜山港震懾北韓，至上周五駛離，觸發北韓強烈不滿。南韓海軍昨公布，美國海軍洛杉磯級攻擊核潛艇安納波利斯號（USS Annapolis）當天駛入濟州島海軍基地補給。

南韓海軍指，安納波利斯號進入港口補給，強調該艦主要任務是執行反艦和反潛作戰行動，安納波利斯號停靠期間，美韓海軍計劃加強聯合防禦態勢，展開交流活動，紀念韓美同盟70周年。安納波利斯號不搭載核武器，與肯塔基號不同。洛杉磯級攻擊核潛艇配備4具533毫米魚雷發射管，搭載Mk48型魚雷、魚叉反艦導彈、UUM-44反潛導彈及戰斧巡航導彈。本報綜合報道