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柬國大選落幕 總理或交棒兒子
柬埔寨大選投票周日結束，總理洪森領導的人民黨宣布取得壓倒性大勝，獲多數席位的政黨將負責組建新政府。洪森早前曾暗示其兒子洪馬內下個月可能擔任總理，有專家則認為洪森父子在外交政策等政治觀點無太大差異，即使換洪馬內上台，二人亦可能會密切合作。（綜合報道）
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