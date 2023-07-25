兩岸國際

伊斯蘭組織停瑞典特使地位

瑞典和丹麥先後有人焚燒《可蘭經》而引起爭議繼續發酵，由57個國家組成的伊斯蘭合作組織周日宣布，暫停瑞典的特使地位，以示不滿瑞典多次有人焚燒《可蘭經》。（綜合報道）
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