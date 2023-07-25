左右翼未達執政門檻 西班牙料懸峙國會

【本報綜合報道】西班牙國會選舉周日投票結束，分析認為無論是右翼人民黨還是首相桑切斯所屬左翼工人社會黨，都難以聯合其他黨派取得執政所需議席，預料西班牙將出現懸峙國會。

人民黨在眾議院350個議席中取得136席，較上次大選的89席大幅增加。而首相桑切斯所屬的左翼工人社會黨有122席，較上屆多2席。極右民聲黨取得33席，較上屆大減22席；而工人社會黨的盟友，左翼進步主義政黨聯盟匯總（Sumar）則取得31席。媒體預計人民黨、民聲黨等右翼黨派將合共取得170席，而工人社會黨、匯總等左翼黨派將合共取得172席，雙方議席數量與執政所需的176席仍有距離。

或再現極右政黨進政府 桑切斯和人民黨黨魁費霍都聲稱贏得選舉，在首都馬德里的人民黨總部外，有大批支持者集會並不斷歡呼。若右翼組閣順利，西班牙可能出現自從已故前獨裁者佛朗哥在1970年代結束統治以來，再次有極右政黨進入政府。但政治分析家富馬納爾（Veroica Fumanal）認為，對人民黨來說勝利得不償失，因為無法組建政府。即使人民黨邀請極右翼組閣仍然不夠，她預計將出現懸峙國會。

潛在「造王者」之一、加泰羅尼亞分離主義政黨一起為了加泰羅尼亞黨議員諾格拉斯（Miriam Nogueras）周日則表明，不會白白支持桑切斯成為首相。