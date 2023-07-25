俄指有利美歐 拒續黑海糧食協議

【本報綜合報道】俄羅斯克里姆林宮昨日發表總統普京的署名文章，他指黑海糧食協議實際讓出口和轉售烏克蘭糧食的美國和歐洲大型企業斂財，因此不需延續協議。他預計今年俄羅斯收成將再創新高，有能力代替烏克蘭糧食供應至非洲。

第二屆俄羅斯-非洲峰會將於本月27日至28日在聖彼得堡舉辦，普京撰文分享對俄非關係發展的願景。他提到黑海糧食協議最初目的是確保全球糧食安全，減少飢餓威脅，幫助非洲、亞洲和拉丁美洲最貧窮的國家。但過去近一年，烏克蘭根據協議出口3,280萬噸穀物，其中超過70%最終抵達歐盟等中高收入國家，而埃塞俄比亞、蘇丹等國家只收到不足100萬噸穀物。

稱條款無實行 物資被扣 普京續指，黑海糧食協議中有關俄羅斯向世界市場出口穀物和化肥免受制裁的條款均沒有實行，俄羅斯甚至在向有需要的最貧窮國家免費提供礦物肥料時也受阻。堆積在歐洲港口的26.2萬噸肥料中，只有兩批物資交付，其中兩萬噸運往馬拉維，另一批3.4萬噸運往肯尼亞，其餘仍被歐洲人肆無忌憚地扣起。