盧卡申科會晤普京 稱瓦格納謀攻華沙

批評波蘭招兵圖瓜分烏克蘭 白羅斯總統盧卡申科周日與俄羅斯總統普京會面，為兩人在瓦格納兵變失敗後首次見面。盧卡申科表示，身在白羅斯的瓦格納僱傭兵向他施壓，希望往西部鄰國波蘭首都華沙和熱舒夫「旅行」。他指北約武器和僱傭兵大量參與俄烏衝突，形容戰鬥「已是面對整個北約集團」。

盧卡申科工作訪問俄羅斯兩天，在聖彼得堡與普京會談。盧卡申科向普京說：「有件事也許我不應該說，但我還是要說出來。瓦格納成員開始讓我們有些為難了，他們要求獲得西進的許可。我問：『你們為甚麼想去西方？』他們說：『我們想去華沙和熱舒夫旅行』。」

另一目標為西方軍援要道 盧卡申科指出，瓦格納成員知道巴赫木特戰役期間，西方軍援裝備經熱舒夫送至戰場的烏軍手上，因此認為熱舒夫是一個麻煩地方。他又指，瓦格納戰士清楚知道俄白聯盟國周邊事態，強調會根據約定把他們留在白羅斯的中心，不會安置在偏遠地區，因為他們的情緒很糟糕。

此外，盧卡申科還特意帶來一份波蘭軍隊向白羅斯邊境調動的地圖，稱波蘭正積極招募僱傭兵，波軍其中一個旅距布列斯特40公里，另一支部隊離格羅德諾約100公里。他批評波蘭企圖瓜分烏克蘭是不可接受，如果烏克蘭西部民眾需要幫助，白羅斯會提供協助。

烏克蘭國家邊防局估計，截至上周六有近5,000名瓦格納僱傭兵由俄羅斯抵達白羅斯。波蘭早前因應白羅斯與瓦格納靠近波蘭邊境軍演，調動部隊到東部邊境戒備。普京其後揚言，倘若波蘭忘記現在的西部領土是來自前蘇聯的禮物，俄方將會提醒他們，言論引起華沙不滿。本報綜合報道