水塔放老鼠藥報復社區主委 台男囚5月

【本報綜合報道】台灣新北市一名男子於2020年8月因增設車位問題與社區主任委員溝通未果，男子心生不滿在主委的私人水塔投放老鼠藥，主委家人發現水質有異，在頂樓裝設閉路電視並把水塔蓋上鎖。閉路電視拍下男子曾經兩度投藥，主委報警。台媒周日報道，新北地方法院審理後依傷害人之健康罪，判涉案男子有期徒刑5個月，可上訴。

警方調查發現，犯人洪姓男子於8月初把老鼠藥放進社區主委使用的私人水塔，導致主委出現痕癢紅腫過敏反應，其妻皮膚亦過敏。主委夫婦上頂樓查看，驚見水面有藍綠色懸浮物，並報警求助。警方採樣化驗後，確認懸浮物是老鼠藥。

主委之後在頂樓裝設閉路電視，同月30日發現洪男拿着兩個膠樽，把老鼠藥加水分裝後到頂樓打算再度投藥，主委上頂樓捉人，洪男見東窗事發便把老鼠藥沿牆邊倒，企圖毀滅證據。洪男被捕後否認曾於8月初投放老鼠藥，只有在30日上樓打算惡作劇，把肥料丟進水塔。警方報告則指，洪男在牆邊傾倒的物質含有老鼠藥成分，認定他犯罪。