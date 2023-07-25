敦煌研究院指張大千有破壞壁畫

趙聲良在敦煌研究院接受兩岸媒體訪問時，指出張大千於1941至1943年期間到敦煌臨摹壁畫，對敦煌藝術傳播有很大功勞。當時很多人不了解敦煌，張大千在大陸展出臨摹的敦煌壁畫，引起關注，又積極推動成立敦煌藝術研究所。當年沒有多少畫家願意到敦煌，因為敦煌在沙漠，沒有好地方住，也沒甚麼好吃，在這樣艱苦的環境下張大千還能留了近兩年，非常不容易。

張大千臨摹壁畫是用圖釘把透明紙釘在牆上，然後在上面起稿再整理，趙聲良承認張大千用圖釘一釘，就會破壞到壁畫，而且他發現宋朝壁畫的底層是唐朝壁畫時，他把上面一層挖掉，同樣破壞了壁畫。趙聲良坦言，「現在來看這是破壞文物了」，但當時沒有文物保護法，大家對此不在乎。趙聲良認為張大千是歷史人物，要從歷史角度看待問題，對方是「有功也有過，人無完人」。