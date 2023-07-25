糾集殘疾者販毒 癱瘓主腦終身繫獄
利用漏洞逾10年 公安多次打擊無果
四川省營山縣一個犯罪團夥早年開始利用殘疾人士販毒，試圖以殘疾人士這一點來逃避法律制裁逾10年，公安局上周六公布團夥成員均被定罪，其中癱瘓主犯蔣×被判無期徒刑，另外3名犯人判處2年至15年不等有期徒刑。
蔣×本身有穩定的銀行工作，早年染上毒癮，至2010年因患脊柱炎癱瘓在床，萌生了「以販養吸」的想法，因自身行動不便，於是利用吸毒者進行毒品交易。2012年，他因販賣毒品被營山縣公安局抓獲，但因身體原因不能羈押，導致該案不了了之。蔣×於是以為殘疾人士身份令法律無法制裁他，其販毒行為更加猖獗，糾集自己的患癌女友段×及另一名癌症患者黎×，以完全不與吸毒者接觸的遙控模式販毒，營山公安多次打擊無果。
難取證收監致犯罪更猖獗
警方去年摸清蔣×、段×、黎×等人的販毒團夥作案規律、網絡架構後收網，趁黎×到蔣×寓所取貨時一舉抓獲蔣×、段×、黎×，當場查獲3.29克海洛英。內媒指，病殘人員涉毒犯罪預防難、收押難、管控難、調查取證難，他們往往認為自己犯罪後無法羈押、收監，就會更肆無忌憚犯罪。警方與多部門協調後，最終成功收押上述涉案人員。蔣×因販賣、運輸毒品罪被南充市中級人民法院判刑，上月已入獄。本報綜合報道
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