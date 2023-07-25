糾集殘疾者販毒 癱瘓主腦終身繫獄

蔣×本身有穩定的銀行工作，早年染上毒癮，至2010年因患脊柱炎癱瘓在床，萌生了「以販養吸」的想法，因自身行動不便，於是利用吸毒者進行毒品交易。2012年，他因販賣毒品被營山縣公安局抓獲，但因身體原因不能羈押，導致該案不了了之。蔣×於是以為殘疾人士身份令法律無法制裁他，其販毒行為更加猖獗，糾集自己的患癌女友段×及另一名癌症患者黎×，以完全不與吸毒者接觸的遙控模式販毒，營山公安多次打擊無果。