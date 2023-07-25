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台美貿易首批協定 立院審議
台灣立法院委員會聯席會議昨日通過行政院提請的《台美21世紀貿易倡議》首批協定，之後提交大會審議。《台美21世紀貿易倡議》首批協定包括美台通關及貿易便捷化、法規制訂程序透明化、反貪腐以建構可信賴的公正營商環境、服務業業者取得證照程序的透明及公正等。（綜合報道）
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