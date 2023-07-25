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大陸刑拘台文化人 揭曾約談
台灣「八旗文化」總編輯李延賀今年3月到上海後失聯，中國大陸後來指他因涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動，被採取刑事強制措施。台媒昨引述李延賀的友人報道，李延賀大約一年半前曾透露以前被「喝茶」過，即受有關單位約談。（綜合報道）
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