兩岸國際

大陸刑拘台文化人 揭曾約談

台灣「八旗文化」總編輯李延賀今年3月到上海後失聯，中國大陸後來指他因涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動，被採取刑事強制措施。台媒昨引述李延賀的友人報道，李延賀大約一年半前曾透露以前被「喝茶」過，即受有關單位約談。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc