大陸刑拘台文化人 揭曾約談

台灣「八旗文化」總編輯李延賀今年3月到上海後失聯，中國大陸後來指他因涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動，被採取刑事強制措施。台媒昨引述李延賀的友人報道，李延賀大約一年半前曾透露以前被「喝茶」過，即受有關單位約談。（綜合報道）