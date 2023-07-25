兩岸國際

漢光操演爆炸事故 9人受傷

台灣昨舉行漢光實兵操演期間，基隆陸軍六軍團第三支部祥豐營區同日實彈射擊，惟在搬運期間發生彈藥爆炸事故，造成9人受傷，兩人手臂疑遭炸斷。台灣總統府發言人林聿禪表示，總統蔡英文對官兵的傷勢表達關切，要求全力救治和給予最好的醫療照顧，盡快釐清事發原因。（綜合報道）
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