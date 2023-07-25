7月25日(二)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月25日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
漢光操演爆炸事故 9人受傷
台灣昨舉行漢光實兵操演期間，基隆陸軍六軍團第三支部祥豐營區同日實彈射擊，惟在搬運期間發生彈藥爆炸事故，造成9人受傷，兩人手臂疑遭炸斷。台灣總統府發言人林聿禪表示，總統蔡英文對官兵的傷勢表達關切，要求全力救治和給予最好的醫療照顧，盡快釐清事發原因。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230725-0725_00178_027/漢光操演爆炸事故--9人受傷
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc