CIA認在華諜網10年前重創

導致無法監控解放軍及核武

伯恩斯出席在科羅拉多州舉行的阿斯彭安全論壇，有人問道2010年以來美國損失多名在華間諜一事，他回應稱招募間諜工作已經取得進展，中情局正在努力，以確保美國擁有非常強大的人類情報搜集能力，從而補充透過其他方法獲得的情報。美國在華間諜網受重創一事早有傳媒報道，有指2010至12年間多達30名中情局間諜被中國國家安全部扣留在中國境內及其他地點。大部分間諜事後判囚，但至少一人在北京的政府大院內當着其他安全人員面前處決。有美國官員表示，中情局有人變節及加密通訊系統受滲透，導致在華間諜網重創。