布林肯稱加強與華溝通免生衝突

【本報綜合報道】美國國務卿布林肯於美媒周日刊登的訪問中，表示美方試圖與中國加強溝通，確保兩國不會衝突。他認為世界其他國家渴望見到美中負責任地管控兩國關係。

近期多名華府高層先後訪華，包括布林肯、財長耶倫及總統氣候問題特使克里。布林肯指，這顯示華府試圖穩定美中關係，形容目前處於尋求加強對話的早期階段，希望中方亦作出努力。他指過往中美兩國沒有很多溝通，現在很多組別正進行或準備進行對話，相信中美問題會得到解決方法。

早前有報道指，布林肯訪華未能解決的其中一項主要問題，就是恢復兩國軍方接觸。布林肯被問到會否撤銷對中國官員的制裁，以緩和緊張關係時指，有關制裁沒有阻礙國務委員兼國防部長李尚福與美方接觸，認為是北京的政治決定。

京盼中美雙方相向而行 在北京，外交部發言人毛寧昨日回應指，中方始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則來看待和發展中美關係；希望美方同中方相向而行，推動中美關係重回健康穩定的發展軌道，這樣不但符合中美兩國人民的利益，也是國際社會的普遍期待。