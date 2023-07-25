學者指陸高超音速導彈 部署近台

【本報綜合報道】美國明德大學蒙特雷國際研究學院學者埃韋勒斯（Decker Eveleth）本月較早前發表一份題為《2023年中國人民解放軍火箭軍戰鬥序列》的報告，根據解放軍火箭軍基地的衞星圖像，發現中國大陸在東南部的火箭旅基地部署東風17高超音速導彈，而在南部的兩個確認可操作和未來的東風17旅，部署地僅距離台灣400公里。分析指解放軍可能是想把台灣在衝突時獲得的預警時間減到最少。

可快速打擊台防空設施 報告長達73頁，指出解放軍火箭軍在大陸東南方鄰近台灣的省份升級短程彈道導彈，並在位於安徽省、對準台灣的火箭軍第61基地部署東風17，同時部署有「航母殺手」之稱的東風26反艦導彈、東風21反艦導彈。除了第61基地，解放軍亦在遼寧省的火箭軍第62基地及雲南省第65基地部署東風17。大陸在台灣附近廣泛部署東風17，可能是企圖減少衝突時東風17攻擊台灣的飛行時間，打擊台灣防空設施。

東風17射程1,800公里至2,500公里，配備高超音速滑翔飛行器，能夠滑翔飛向目標，避開敵方的雷達和彈道導彈防禦系統。埃韋勒斯指出，東風17將成為第一波針對台灣及其盟國防空設施的導彈，但很多美國系統都超出東風17的射程，它也無法打擊關島和其他美國主要海軍基地。射程3,000公里的東風26中程反艦導彈就可攻擊上述目標，安徽省、新疆等地的7個火箭軍旅已部署東風26，而駐紮在遼寧省的第八旅正建設東風26發射設施。東風26可以配備核彈頭或常規彈頭。