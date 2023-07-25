漢光軍演 首日訓練戰力保存

戰機轉移基地 重點區域布雷 台灣漢光39號實兵操演昨日清晨在衡山指揮所下達演習命令後正式開始，首日重點訓練戰力保存，部分駐防台灣西部的軍機轉移至東部佳山及志航洞庫，海軍艦艇緊急出港至戰術位置，並在重點區域防禦性布雷。

演習分為「戰力保存」、「海上截擊與護航作戰」、「國土防衞作戰」3大重點。在昨日，扮演攻擊方的紅軍重點是發起戰役前的整備作為；扮演防衞方的藍軍則模擬接獲相關情報，在台軍聯合作戰指揮中心發布電光捷報（即演習命令），緊急召回官兵，正式開始演習。

當日有9架F16V戰機從嘉義基地起飛轉移到台東志航空軍基地，3架C130運輸機由屏東飛往台東。除空中機種演練外，移動式雷達車也開出駐地，分別前往活水湖和縣道197線隱蔽處待命。此外，全台後備旅同時動員編成，緊急召集前往戰術位置，演練由後備部隊支援常備部隊等相關任務。

軍演5日 美國循例組觀摩團 軍演一連5日舉行，將於周五結束，是中國大陸解放軍去年8月環台演訓及今年4月聯合利劍演習後首次的漢光演習，台軍今次提高了訓練強度，美國亦循例組成觀摩團，了解台軍的聯合作戰和相關後勤補給等演練過程。

配合漢光演習，台灣北部地區昨日下午1時30分起至下午2時將實施萬安46號演習，政府提醒民眾及行駛車輛聽到防空警報時切勿違反交通規則，依警察及民防值勤人員指揮，配合實施人車管制，違者最高可罰款15萬元新台幣（約3.7萬港元）。

解放軍艦機 續台海周邊活動 台軍今次的演習項目，大幅增加民間重大基礎關鍵設施防衞訓練，而反登陸、反空降等重要演練項目多選在北部舉行。台媒引述資深台軍將領指，因為美軍顧問擔心台灣北部多處地點適合中國大陸解放軍發動進攻，所以有上述訓練安排。

漢光實兵操演之際，台灣國防部公布，周日清晨6時至昨日清晨6時偵獲中國大陸解放軍軍機11架次和軍艦6艘次，持續在台海周邊活動，其中4架次殲16戰機進入台灣西南空域，台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。本報綜合報道