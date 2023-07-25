警弄錯資料 累男童報讀學校屢碰壁

【本報綜合報道】陝西省咸陽市焦先生今年2月計劃讓兒子從彬州市轉校至長武縣讀書，卻遭多間學校以不同理由拒收。正當焦先生疑惑之際，有學校負責人表示，拒收原因是其兒子在公安系統有案底。經焦先生打聽，發現事件源於警方人員錄入交通違法資料時出錯。

焦先生今年3月向長武縣公安局交警大隊服務大廳查詢得悉，去年9月16日他的兒子因乘車未戴安全帶被警告，但當時兒子正在彬州市的學校上學，不可能出現在長武縣。經投訴後，長武縣公安局交警大隊相關負責人今年4月表示，已把錯誤錄入的資料刪除。但同月焦先生通過朋友查詢，他兒子的案底紀錄依然存在有關部門的內部系統當中。焦先生於是向長武縣政府申請行政覆議，縣政府今年6月發出的行政覆議申請決定書顯示，事發後縣政府已對責任輔警予以勸退，輔警已辭職。決定書又顯示，錯誤錄入資料已於今年3月更正刪除。