星女遊客溺斃 花蓮裁定意外

屍體困魚網內

巫女生前是新加坡管理大學法律系應屆畢業生。她今年4月28日抵台，原定5月8日返星，但5月6日起與家人失聯。其母早前受訪時表示，當日丈夫給女兒發短訊，卻未獲回覆。根據閉路電視畫面顯示，當日傍晚6時許，巫女獨自在沙灘上散步。到同晚8時許，她透過通訊軟件打電話給友人，但未接通。5月7日早上，有市民在海上發現一具女屍，於是報警。海巡署到場打撈屍體，據指屍體當時困在魚網內。