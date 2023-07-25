星女遊客溺斃 花蓮裁定意外
【本報綜合報道】新加坡22歲女大生巫汶澌3個月前獨自赴台遊玩期間，在花蓮縣新城鄉北浦外海離奇遇溺身亡。經過調查，花蓮地檢署判定巫女死於意外。巫女的父母上周日從新加坡飛抵台北，領取女兒的死亡證明。
屍體困魚網內
巫女生前是新加坡管理大學法律系應屆畢業生。她今年4月28日抵台，原定5月8日返星，但5月6日起與家人失聯。其母早前受訪時表示，當日丈夫給女兒發短訊，卻未獲回覆。根據閉路電視畫面顯示，當日傍晚6時許，巫女獨自在沙灘上散步。到同晚8時許，她透過通訊軟件打電話給友人，但未接通。5月7日早上，有市民在海上發現一具女屍，於是報警。海巡署到場打撈屍體，據指屍體當時困在魚網內。
花蓮地檢署的驗屍證明稱，巫女死因為「生前落水後呼吸道出現溺沒液（即死前吸入體內的液體），隨後窒息而亡」。其母表示，女兒遺體沒有任何內外傷，又指女兒可能是被海浪捲走或意外落水。她又表示，女兒多年奮鬥完成學業卻遇上劫難，除感覺可惜，心情亦非常沉重。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：