遺屬炮轟當局 事發8小時零消息

【本報綜合報道】齊齊哈爾市龍沙區第34中學體育館樓頂倒塌後，學校門外聚集多名等候消息的家屬。事故死傷者被送往多間醫院救治，網傳影片顯示有死者家屬因無法看到孩子的遺體情緒激動，批評政府處理不力。家屬質疑在醫院等待5小時，期間無人出面溝通孩子情況，直至孩子死亡才告知家長；另有家長指，醫院周日晚上8時說仍在搶救孩子，但結果文件寫着下午5時多已經死亡。

在學校等候的一名家屬指，外甥女是該校女排球隊員，事發時在體育館內訓練，由於女孩母親傷心過度暈倒送院，只有他守在學校，事發7至8小時後仍未有任何消息。該校的女子排球隊上周日才代表齊齊哈爾市，前往牡丹江師範學校參加由省教育廳和體育局主辦的第18屆學生運動會中學排球比賽，獲得亞軍。

涉事中學當地前列 市民張先生稱，涉事學校是當地最好的初中之一，位於老校區，估計體育館已日久失修。事發前的照片可見，體育館內部牆壁斑駁，牆身有破損、漏水。目擊者章先生稱，當日下午約3時在距離現場100米左右的地方，看到體育館整個屋頂塌下去，聽說館內有10多名學生正在訓練。剛從該校畢業的舊生透露，體育館平時有學生參加女排訓練和比賽。