黑龍江中學體育館塌頂 政府處理欠善 家長怨聲 11人殞命

違規堆建材 天雨增重釀災 黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區第34中學體育館樓頂周日倒塌，一度有15人被困。救援人員翌日早上救出全部15人，惟當中11人死亡，現場搜救工作結束。體育館已建成26年，旁邊正建造學校新大樓，事發前體育館樓頂違規堆放大量袋裝材料，一名施工負責人已被公安控制。知情人士指，目前是暑假，但周日有學校女子排球隊員在館內訓練。事發後有學生家長批評政府處理不力。

施工單位負責人已被控制 齊齊哈爾市搜救現場指揮部指，事發時館內共有19人，其中4人自行脫險。初步調查發現，與體育館毗鄰的教學綜合樓正在施工，相關單位違規把珍珠岩堆置在體育館天台。受降雨影響，珍珠岩浸水增重，導致天台荷載增大引發坍塌，公安已控制教學綜合樓施工單位責任人。

去年底開始，體育館旁一幅空地施工興建學校附屬綜合樓。綜合樓項目施工工期由2022年12月5日至2023年12月31日，建築面積6,800平方米，樓高5層，設計單位為中冶天工集團有限公司，建設單位為黑龍江嘉美建設有限公司。

知情人士提供的情況可見，多名工人去年冬天把袋裝建築材料鋪滿體育館半個樓頂，旁邊的綜合樓地盤有天秤運作。直至事發前，上述建築材料仍未搬走，由於體育館建成多年，很多地方日久失修，有師生早前發現工人把建築材料堆放在體育館樓頂，當時已擔心會出事。

體育館建造時或偷工減料 天台在倒塌後只剩四面牆體，有內媒指出體育館是採用網架建築結構，強度高、承重載荷能力高，比傳統石屎結構輕便，降低了自重，令人質疑為何仍會坍塌。報道提出數個可能，或許是建築物老舊，鋼筋出現銹蝕，影響承重；又或是當初施工時材料質量不佳，並非完全使用鋼結構；最差的是有偷工減料情況。

黑省安全事故不斷 增排查 黑龍江省委常委、常務副省長王一新周日晚主持全省安全生產工作視像會議，通報包括上述事故在內等近期多宗安全事故情況。王一新指出，該省連續發生多宗安全事故，社會影響惡劣，暴露問題嚴重，要求迅速組織排查各類學校、公益體育場館建築安全，加強民航安全監管，要聚焦溺水、交通事故、食品安全等暑期易發多發安全事件，並針對燃氣全鏈條查找薄弱環節，研究整改措施。應急管理部昨晚表示，已迅速開展校園安全、運動場館等隱患排查整治。

齊齊哈爾市委書記、市長沈宏宇昨晚表示，事故給多個家庭造成嚴重傷害，代表政府向遇難者表示沉痛哀悼，向遇難者家屬、受傷人員及親屬和社會各界表示深深的歉意。本報綜合報道

事發時有學校女子排球隊員在館內訓練。 天台倒塌後只剩四面牆體。 坍塌位置圖