殖民主義種禍根 非洲友中又親俄

俄羅斯外交部長拉夫羅夫及美國國務卿布林肯去年起訪問非洲,今年3月還訪問埃塞俄比亞及尼日爾;法國總統馬克龍於3月初訪問加蓬、安哥拉、剛果及剛果民主共和國,並出席在6月於巴黎舉行的新全球金融公約峰會(Summit for a New Global Financial Pact),目的是希望了解疫情過後,非洲國家的經濟及社會發展需求,以及展示法國這個在非洲深具影響力的舊殖民地宗主國,如何可鞏固法國和相關非洲國家的合作。