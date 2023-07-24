兩岸國際

12米「高雄熊」風箏節飄揚
台灣2023年旗津風箏節前日在高雄開幕，民眾可在一連3周的周末到場體驗不同主題的風箏、氣墊水上樂園活動。主辦方今年首創海陸空3D風箏展覽，最受矚目是高12米的高雄市吉祥物「高雄熊」風箏首度亮相，與各式可愛的熊仔造型風箏一同在空中翩翩起舞。
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