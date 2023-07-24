貝多芬頭骨碎片 贈學府作疾病科研

捐贈者考夫曼（Paul Kaufmann）表示，貝多芬頭骨碎片是家族世代相傳物品，由母親的叔祖父塞利格曼（Franz Romeo Seligmann）於1863年，重新埋葬貝多芬遺骸時獲得。塞利格曼是維也納醫生、醫學史學家及人類學家，最終於1892年去世，貝多芬頭骨碎片便一直保管塞利格曼家族在銀行的保險箱內。捐贈物共有10塊頭骨碎片，其中包括兩塊較大的，一個來自後腦勺，一個來自額頭右側。考夫曼形容將遺骸歸還到埋葬貝多芬的地方，使他感到相當榮幸及激動。