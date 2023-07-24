低生育率拖累 韓軍跌破50萬人
【本報綜合報道】南韓國防研究院資深研究委員趙寬鎬周日發布報告，指受低生育率影響，曾有60萬大軍之稱的韓軍於2018年跌破60萬人，去年更首次跌破50萬人大關。
報告顯示，去年韓軍兵力員額50萬人，到了年底實際兵力僅48萬人。國防部去年12月公布《2023至2027國防中期計劃》，計劃在2027年把常備兵力維持在50萬人。趙寬鎬分析認為，若維持現行兵役制度，今後10年每年年底的平均兵力將保持在47萬人左右。韓軍現役官兵數量驟減與低生育率致服役人員減少有關，每年需徵兵22萬人才可維持50萬常備兵力。惟國防研究院根據人口資料推測，預計20歲男性人口將從2036年起下滑至22萬人以下，2042年還將銳減至12萬人。
趙寬鎬指出，到2030年代中葉兵役資源供需狀況將與目前截然不同，有必要討論應對兵力資源減少問題。韓軍在2002年年底時員額與兵力均為69萬人，至2017一直保持在60萬人以上，但2018年降至57萬人後繼續減少。
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