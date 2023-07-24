低生育率拖累 韓軍跌破50萬人

報告顯示，去年韓軍兵力員額50萬人，到了年底實際兵力僅48萬人。國防部去年12月公布《2023至2027國防中期計劃》，計劃在2027年把常備兵力維持在50萬人。趙寬鎬分析認為，若維持現行兵役制度，今後10年每年年底的平均兵力將保持在47萬人左右。韓軍現役官兵數量驟減與低生育率致服役人員減少有關，每年需徵兵22萬人才可維持50萬常備兵力。惟國防研究院根據人口資料推測，預計20歲男性人口將從2036年起下滑至22萬人以下，2042年還將銳減至12萬人。