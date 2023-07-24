拜登決提名首位女海軍作戰部長

拒絕奧斯汀建議

奧斯汀希望由太平洋艦隊司令、海軍上將帕帕羅出任海軍作戰部長，然後由陸軍上將接掌印太司令部，以打破海軍壟斷印太司令逾80年的傳統。惟拜登決定提名帕帕羅為下任印太司令，太平洋艦隊司令由海軍中將科勒接任，海軍中將基爾比則是下任海軍作戰副部長提名人選。弗蘭凱蒂是第二位獲得美國海軍上將軍銜的女性，她從軍38年來曾擔任兩個航空母艦打擊群指揮官、美國駐南韓海軍司令及第6艦隊司令等職。海軍作戰部長是美國海軍軍階最高的軍官，是參謀長聯席會議成員之一。