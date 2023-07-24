美法官判有偽證責任 神探李昌鈺恐賠巨款

謀殺案枉遭逾30年監禁 兩男入稟 美國著名華裔刑事鑑證專家李昌鈺一生協助偵破無數奇案，獲「神探」美譽。當地傳媒上周六前天報道，康涅狄格州一名聯邦法官上周五裁定，李昌鈺多年前參與一宗1985年發生謀殺案時，負有捏造證據責任。由於兩名疑犯因此入獄超過30年，李昌鈺或面臨巨額賠償。

報道指，康州男子伯奇（Ralph Birch）及亨寧（Shawn Henning）涉嫌於1985年12月在新米爾福德謀殺另一名男子卡爾（Everett Carr）。經調查，兩人衣物或汽車均無卡爾血液，就連案發現場留下頭髮及40多個指紋均與他們無關。

以毛巾污漬定罪 後證非血漬 然而，控方當時依舊向法庭展示由李昌鈺提供證據，包括質疑伯奇及亨寧可能在行兇過程中盡量避免沾上卡爾血液。李昌鈺作供時更稱，他在卡爾家中浴室發現一條染有污漬毛巾，經其檢測後認定帶有血漬，估計兇手殺人後曾用它清潔現場。

經審訊後，伯奇及亨寧1989年被判謀殺罪成，兩人分別獲判囚55年及50年。然而，上述毛巾事後經檢測後證實，上面污漬並非血漬。2020年，他們的控罪終於獲得撤銷，於是入稟聯邦法院，向李昌鈺、8名警方調查人員及新米爾福德提起錯誤定罪訴訟。

台前立委籲再查「三一九槍擊案」 法官博爾登（Victor Bolden）上周五裁定，李昌鈺當年沒有提供證據支持自己證詞，例如除了陳述自行展開檢測外，案件紀錄未有包含曾進行該類檢測任何證據等。8名警方調查人員及新米爾福德須接受陪審團審判，而原告控告李昌鈺部分獲准透過「簡易判決」方法處理，陪審團只會決定李昌鈺到底需賠償多少金錢。

當傳出李昌鈺出錯後，國民黨前立委蔡正元前天亦在網上社交平台質疑，對方可能於2004年發生、涉及時任台灣總統陳水扁「三一九槍擊案」中偽造證據與證詞，非再設「專案特特特偵組」查個清楚不可。他指李昌鈺所承辦案件正被全面檢視，形容對方專業信任「一夕瓦解」。

84歲的李昌鈺1938年在中國江蘇省如皋縣出生，後來伴隨家人遷台。他於上世紀60年代赴美，曾任康州法醫實驗室主任，現為紐黑文大學李昌鈺刑事司法與鑑識科學學院榮譽教授。他1995年曾在美國前男子美式足球員辛普森（OJ Simpson）殺妻案中擔任辯方專家證人，自此聲名大噪。本報綜合報道

伯奇 亨寧 伯奇（左二）及亨寧（右二）獲撤銷謀殺罪名。