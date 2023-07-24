韓收可疑包裹 台4措施管控轉運

【本報綜合報道】南韓忠清南道有居民上周五收到可疑的台灣國際郵件，警方其後證實不含氣體。台灣財政部關務署上周六指出，此案屬「貨轉郵」的轉運郵件，是從中國大陸寄到台灣再轉運南韓。中華郵政昨日表示，會增加貨轉郵安全，即日起採取4大管控及防範措施。

韓促民眾遇疑即舉報 天安西北消防署上周六指，天安市西北區稷山邑一戶家庭前一天下午12時41分許報警，收到一件來歷不明的國際郵件。郵件用A4紙大小的塑料紙包裹，來自台灣。有消息指，軍方爆炸物處理小組和天安市衞生以X光檢查後，發現郵件內含不明氣體。惟警方相關人士表示，與軍方及消防部門一起回收郵件後，未發現疑似爆炸物或檢測出氣體，警方將把郵件轉移至安全地點拆封並詳細檢查。

在上周五至翌日，忠清南道天安、舒川、唐津、錦山、牙山等地收到可疑郵件的報案超過30宗。南韓郵政事業本部表示，民眾如收到從境外寄來的郵件後發現曾二次包裝，或未曾購買過境外商品，請不要拆封並舉報。