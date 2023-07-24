日本逾3000萬女性就業 創歷史新高
【本報綜合報道】日本總務省上周五公布2022年就業結構基本調查，顯示女性就業人數達3,035.4萬人，創下歷史新高，較2017年上次調查增加121.5萬人。
女性就業率為53.2%，可能是因為能夠一邊育兒一邊工作的環境得到一定程度改善。男性就業人數為3,670.6萬人，較上次輕微減少。女性就業增加推高整體數據，男女合計就業人數為破紀錄6,706萬人。兼職等非正式勞動者為2,111萬人，在不含董事等受僱者中佔36.9%，較上次減少1.3個百分點。過去一年為照顧或者護理家人而離職的男女合計10.6萬人，較上次增加7,000人，當中以60歲以上人群最明顯。
疫情改變工作方式
鑑於工作方式改變和新冠疫情擴大，本次調查首次統計遠程辦公人數，過去一年有1,261.5萬人遠程辦公，佔就業者總數19.1%。一邊撫養學齡前兒童一邊工作的人數比例達85.2%，較上次增加5.9個百分點，為2012年開始調查以來新高。
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