日本逾3000萬女性就業 創歷史新高

女性就業率為53.2%，可能是因為能夠一邊育兒一邊工作的環境得到一定程度改善。男性就業人數為3,670.6萬人，較上次輕微減少。女性就業增加推高整體數據，男女合計就業人數為破紀錄6,706萬人。兼職等非正式勞動者為2,111萬人，在不含董事等受僱者中佔36.9%，較上次減少1.3個百分點。過去一年為照顧或者護理家人而離職的男女合計10.6萬人，較上次增加7,000人，當中以60歲以上人群最明顯。