大阪JR列車刺傷3漢 刀煞涉殺人未遂落網

開往關西機場 乘客尖叫慌逃 日本大阪府一名男子昨晨於一列開往關西國際機場的JR列車車廂內，持刀刺傷3人。疑犯在臨空城站與警員一度對峙後被制服，被控涉嫌殺人未遂。有遊日港人向本報表示，事發時乘JR到臨空城站，目睹大批警員封鎖月台搜證，後來得知發生持刀傷人案，心有餘悸。

消防部門於當地昨日早上10時30分接獲泉佐野市臨空城車站職員報案，指南海電氣鐵道機場線一列JR列車車廂內有人臉部被刺傷。

疑兇持利器與警對峙 傷者包括一名24歲車長、兩名分別23歲及79歲的男乘客，他們均沒有生命危險。有同車乘客憶述：「一名女子尖叫跑到我所在的車卡，另有數十人緊隨其後。」

火車到站後，據報乘客爭相逃離，不少人在樓梯跌倒，場面混亂。網上圖片可見，37歲施襲者清水一也行兇後呆站在月台，口罩褪至鼻子以下，右手仍持有利器。穿黑衣、身形略胖的他其後在月台上與警員對峙，不時揮舞利器。多名警員手持防暴器械靠近及制服他，正調查其犯案動機。

另有目擊者描述，車站職員一度連番叫喊，但疑犯沒太大反應；另有人指︰「刀手曾發出奇怪的尖叫聲。」事發時身在臨空城站的港人石先生向本報指出：「當時有大批警員湧進車站，同時有不少傳媒爭相訪問乘客，場面頗為混亂。後來得知傷者沒有生命危險，算是不幸中之大幸。」

臨空城站距離關西國際機場僅一站之隔，亦是大型購物中心的所在地。受到事件影響，JR關西機場線部分路段要暫停，約兩小時後才恢復正常。本報綜合報道