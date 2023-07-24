烏總統 北約秘書長 通話 討論保障黑海穀物走廊

【本報綜合報道】俄羅斯日前宣布退出確保運送穀物船隻安全通行的黑海糧食協議。烏克蘭總統澤連斯基上周六表示，他和北約秘書長斯托爾騰貝格通電話，討論讓黑海穀物走廊恢復暢通。

澤連斯基與斯托爾騰貝格通電話後發文指：「我們分享了對黑海當前情勢及其對全球糧食安全所構成風險的相關評估。我們也探討了要讓黑海穀物走廊恢復暢通和持續運作得採行的優先事項和未來措施。」

俄稱視貨船運載軍用物資 澤連斯基在晚間視像講話中表示，他已要求斯托爾騰貝格召開北約—烏克蘭理事會會議，以處理相關危機，希望這項會議今後幾天就能舉行。目前還不清楚北約方面是否同意此事。俄羅斯當局上周一退出黑海糧食協議後，上周三指出，在黑海駛往烏克蘭港口的貨船，將被視為可能運載軍用貨物。