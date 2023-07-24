拜登將晤意總理 料商中 烏 議題

【本報綜合報道】美國總統拜登將於周四在白宮會見意大利總理梅洛妮，預計討論中國及烏克蘭議題。梅洛妮上周在立陶宛維爾紐斯舉行的北約峰會結束時表示，她已與拜登在峰會期間進行了雙邊會面，對方邀請她前往白宮。

美國白宮上周六發聲明表示，今次會面是重申美國和意大利之間的牢固關係，兩國領袖將討論他們的共同戰略利益，包括共同承諾繼續支持烏克蘭，北非事態發展以及在中國問題上加強跨大西洋協調，並討論意大利明年擔任七大工業國集團（G7）輪值主席國的問題。

方濟各委特使擬下月訪華

另一方面，意大利傳媒上周六報道，天主教教宗特使、樞機主教祖皮（Matteo Zuppi）計劃下月到訪中國北京，目前暫未定具體日期。受教宗方濟各的委託，祖皮本着人道主義的精神，於早前先後抵達烏克蘭基輔、俄羅斯莫斯科與美國華盛頓，藉此化解俄烏戰爭。而中國是他此行的第4站，也是最後一站。由於梵蒂岡是唯一與台灣建立外交關係的歐洲國家，加上在天主教上海教區主教沈斌的任命決定上存在爭議，祖皮的訪華計劃備受關注，有言指教廷有意在北京設立聯絡處。