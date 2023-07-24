烏集束彈轟炸 俄戰地記者1死3傷

莫斯科斥提供武器亦須究責 俄羅斯國防部上周六公布，4名俄羅斯戰地記者同日在烏東扎波羅熱報道新聞時，遭到烏軍集束彈藥襲擊，其中一人死亡。俄方揚言殺害記者的人會受到懲罰之際，俄軍翌日向烏克蘭南部敖德薩發射多枚導彈，造成至少一死22傷。

俄羅斯國防部稱，4名記者上周六中午12時左右遭烏軍集束彈藥擊中受傷，其中俄羅斯新聞社（RIA）記者茹拉夫列夫（Rostislav Zhuravlev）送院期間死亡，其餘3名記者傷勢分別為中等、穩定、沒有生命危險。俄國外交部發言人扎哈羅娃回應稱：「殘忍殺害茹拉夫列夫的罪人將受懲罰，向烏方提供集束炸彈的人亦將承擔全部責任。」烏克蘭暫無回應。

俄襲敖德薩 否認炸世遺教堂 烏克蘭南部作戰司令部表示，俄羅斯昨日清晨向敖德薩多地發動襲擊，大量建築物受損，滿目瘡痍。在1809年落成的東正教教堂「主顯聖容大教堂」亦被導彈擊中起火，嚴重損毀。今年初把敖德薩舊城區列入《瀕危世界遺產名錄》的聯合國教科文組織譴責俄軍行為。俄軍否認破壞教堂，反指最有可能是烏方的防空導彈墜落造成破壞，強調俄軍的打擊地點與大教堂有「安全距離」。

普京揚言烏軍反攻已經失敗 俄羅斯總統普京昨日在聖彼得堡與白羅斯總統盧卡申科會面時表示，烏克蘭對俄軍的反攻已經失敗，並在反攻中損失超過2.6萬人。他指已調動自己部分行程，可與盧卡申科進行長達一日半到兩日的會談。盧卡申科上周六抵達俄羅斯進行工作訪問，並於翌日與普京舉行會談。俄外交部早前指，兩人將討論安全問題、經濟合作，及共同對抗西方制裁。

烏指俄蘇35難纏 F16匹敵 另一方面，美國白宮國家安全委員會發言人柯比近日透露，F16可能在今年年底運抵烏克蘭，但美方評估僅靠F16不足以扭轉局勢。烏克蘭空軍發言人伊納特上周五受訪時，被問到俄羅斯是否擁有可與F16相媲美的戰機。他指蘇35採用高科技及武器裝備精良，可發射R37遠程空對空導彈，其主要優勢是雷達、瞄準及導航系統，是其中一款優秀戰機，更構成威脅。惟伊納特認為，蘇35雖擁有保護裝置和電子戰設備，但仍可能被擊落。他指出，F16同樣經歷現代化升級，一樣是難纏的對手。本報綜合報道