盜掘洞庭湖古墓 3人拘役罰款

【本報綜合報道】洞庭湖流域去年遭遇60年一遇的特大旱情，水位下降，南洞庭湖蓮花島村一處古墓葬遺迹被發現。惟當地政府調查發現，在公布消息前，早已有3人從現場檢走6件晚唐五代和宋代瓷碗。湖南省沅江市人民法院近日審理該宗盜掘古墓葬案，上述涉案人員均被判拘役一個月和罰款2,000元人民幣（約2,200港元）。

乾旱湖底發現 偷唐宋文物

內媒上周六報道稱，沅江市文化旅遊廣電體育局工作人員今年開展文物巡查時，在一處河灘發現古墓葬遺迹。湖南省考古研究院組織專家隨後到現場考察，發現墓葬破壞嚴重，決定發掘。法院表示，曹×等3人今年1月帶備鐵鍬、耙刀、鎬等挖掘工具，到蓮花島的古墓葬位置上，挖開古墓內的木棺材，盜取陪葬品。他們又在附近檢到多件碗狀器具，後被巡邏的沅江市漁政站工作人員發現，遂主動上交並投案自首。經湖南省文物考古研究院鑑定，被盜掘的文物沅江市蓮花島遺址為唐、宋時期多座古墓葬，具有一定的歷史價值和科學研究價值。