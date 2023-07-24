造假助回流生考試 西安拘23人

培訓機構不法手段 家長不滿佔資源 陝西省西安市日前中考（即初中學業水平試）放榜，有傳今年約10萬考生中，有多達4萬名回流生（指戶籍在西安，學籍在外地，而在西安參加考試的考生），引發當地家長不滿。西安教育局指網傳消息不實，回流生只有3,600多人。該市公安局上周五通報，發現某培訓機構以造假方式為回流生提供服務，已控制13人；到上周六再通報另抓獲10名疑犯，已刑事拘留當中6人。

回流生政策本意是為了服務在外工作、孩子隨父母在外就讀的人，只需辦理簡單手續並通過審查，便可在戶籍地參加中考。早前網傳有機構打着「生在河南，考在陝西」、「換個賽道，給孩子一個彎道超車的機會」口號，稱可提供「西安中考回流生專業諮詢」。西安家長認為這些回流生佔用當地教育資源，影響一直在當地居住和讀書的初中生升讀普通高中和報考高考。西安教育局上周五回應稱，今年中考回流生佔全市報名人數僅3.5%，而全市普通高中錄取率逾66%。

當局取消涉違規考生資格 西安市長葉牛平上周五代表市委、市政府與信訪代表見面，決定採取堅決措施。當中包括組成聯合核查組，對上述數千名回流生的戶籍、學籍、學校證明、學業水平考試成績逐一甄別，對查實以戶籍、學籍、學業水平考試成績造假手段獲取報名和考試資格的考生，取消錄取資格，嚴肅查處及打擊組織參與為考生騙取報名和考試資格服務的培訓機構及相關人員。本報綜合報道