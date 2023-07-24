杭州暴雨5死2失蹤 遼寧疏散2400人

【本報綜合報道】浙江省杭州市富陽區上周六突降暴雨，大源鎮駱村多戶房屋被洪水淹浸，7人被沖走，其中5人死亡、兩人失蹤。同日遼寧省出現今年首場大範圍暴雨，該省啟動防汛Ⅳ級應急響應，截至當日下午2時，全省疏散逾2,400人。內地中央氣象台預計，昨日東北地區和長江沿線降雨將減弱，長江以北出現高溫的地區逐漸增多。

杭州市氣象台上周六中午起出現大範圍雷陣雨天氣。當日中午12時至晚上7時，杭州全市雨量21毫米，累計降雨量最大為富陽大源鎮史家村202.5毫米；最大小時降雨為富陽上官鄉大盛村112.4毫米。富陽區大源鎮駱村村民周日內媒表示，前一日下午5時許當地開始落起大暴雨，約1小時後當地一條河的水位暴漲，水流漫過河岸湧入村民的房屋，有車被沖走，也有房屋被沖毀。

上周五晚上8時至上周六下午4時，遼寧省西部、南部出現大到暴雨。省氣象局解釋，暴雨是受高空槽和副熱帶高壓共同影響。省自然資源廳與氣象局發布預警，上周六晚上8時至周日晚上8時，鞍山市、本溪市、丹東市等部分地區地質災害氣象風險預警等級為三級。