王毅訪肯尼亞 同意鐵路航空合作
【本報綜合報道】出訪非洲的中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅上周六在肯尼亞首都內羅畢會晤總統魯托，雙方同意在鐵路、航空等領域合作，促進非洲一體化建設。同日，王毅與肯尼亞外長穆圖阿會面。
冀配合維護發展中國家
魯托表示，中方通過夥伴關係為肯尼亞基礎設施建設提供了寶貴幫助，其中的標誌項目蒙內鐵路徹底改變了肯尼亞的國家面貌。肯尼亞堅定致力於深化肯中全面戰略合作夥伴關係，願同中方加強黨際交往，實現互利雙贏，支持並將積極參與中方提出的全球發展倡議。
王毅稱，中方從戰略高度看待和發展中肯關係，願同肯尼亞對接兩國振興戰略，推動中肯全面戰略合作夥伴關係在新時代邁上新台階。中方願同肯方推進落實「非洲之角和平發展構想」，維護地區和平與發展。王毅與穆圖阿會面時指出，中方支持肯方在地區和國際事務中發揮更大作用，願同肯尼亞加強協調配合，維護發展中國家共同利益。穆圖阿稱，肯尼亞願同中方攜手維護地區和平與安全，加強在多邊事務的協調配合。
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