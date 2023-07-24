王毅訪肯尼亞 同意鐵路航空合作

魯托表示，中方通過夥伴關係為肯尼亞基礎設施建設提供了寶貴幫助，其中的標誌項目蒙內鐵路徹底改變了肯尼亞的國家面貌。肯尼亞堅定致力於深化肯中全面戰略合作夥伴關係，願同中方加強黨際交往，實現互利雙贏，支持並將積極參與中方提出的全球發展倡議。

王毅稱，中方從戰略高度看待和發展中肯關係，願同肯尼亞對接兩國振興戰略，推動中肯全面戰略合作夥伴關係在新時代邁上新台階。中方願同肯方推進落實「非洲之角和平發展構想」，維護地區和平與發展。王毅與穆圖阿會面時指出，中方支持肯方在地區和國際事務中發揮更大作用，願同肯尼亞加強協調配合，維護發展中國家共同利益。穆圖阿稱，肯尼亞願同中方攜手維護地區和平與安全，加強在多邊事務的協調配合。