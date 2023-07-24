台軍漢光演習 首於桃園反空降

演練主要區分為「應急作戰、整體防空」、「聯合截擊作戰」及「聯合國土防衞作戰」，同時模擬敵軍欲奪取制空、制海及制電磁權，以及登島及島上作戰等應變措施。較受關注的項目是周二驗證台東民用豐年機場作為後備軍用機場的升降及整補作業，將出動F16V戰機、C130H運輸機。此外，台軍會於周三在桃園機場約1小時的反空降演練，機場屆時將空域管制；周四則在有「防衞鐵三角」之稱的新北八里海灘、台北港及淡水河口進行聯合反登陸操演。