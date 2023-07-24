台軍漢光演習 首於桃園反空降
【本報綜合報道】台軍漢光39號實兵演習今日起一連5天舉行至周五結束，重點演練項目是台東豐年機場升降、首次在桃園國際機場反空降作戰演及新北八里聯合反登陸作戰，測試戰力保存、聯合截擊作戰與聯合國土防衞等作戰構想。
演練主要區分為「應急作戰、整體防空」、「聯合截擊作戰」及「聯合國土防衞作戰」，同時模擬敵軍欲奪取制空、制海及制電磁權，以及登島及島上作戰等應變措施。較受關注的項目是周二驗證台東民用豐年機場作為後備軍用機場的升降及整補作業，將出動F16V戰機、C130H運輸機。此外，台軍會於周三在桃園機場約1小時的反空降演練，機場屆時將空域管制；周四則在有「防衞鐵三角」之稱的新北八里海灘、台北港及淡水河口進行聯合反登陸操演。
萬安演習今日開始
除了上述項目，反制假訊息及認知作戰、資訊安全防護演練、關鍵基礎設施防護、後備動員、整補等科目亦是演練重點，將依照兵棋推演時的內容逐一驗證及演練。另外，萬安46號演習亦於今日開始，北部地區是下午1時30分開始至2時為止，台北市呼籲民眾配合演習人車管制，未配合管制最高可罰15萬元新台幣（約3.7萬港元）。
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